金价反弹逾4%至一个月高位 跟随油价涨势

美国商务部长罗斯称美国亟欲加强与日本的贸易关系
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透纽约/伦敦12月1日 - 金价周一录得逾一年来最大单日涨幅，在下跌2%后逆转颓势升至一个月高位，受助于油市急升带来的提振，技术性买入信号和印度进口可能增加等因素。银价一度大涨近9%。
在瑞士周日公投反对增加黄金储备的提议后，市场缩量走低，交易商认为跌势过度。
1729 GMT，现货金XAU=急升4.2%，报每盎司1,216.34美元，为去年9月以来最大单日涨幅。美国COMEX-12月期金GCcv1GCZ4收涨42.60美元，或3.6%，报每盎司1,218.10美元，也为一个月高位。
现货银XAG=跟随金价上扬，急升6.9%，报每盎司16.47美元，稍早最高升幅达8.8%，触及16.76美元的日高。
“上周末这两个市场严重超卖，因此，有大量的空头头寸，”汇丰证券的首席金属分析师James Steel表示。
黄金期价受实货市场以及印度周五放宽进口限制的支持。最大黄金消费国中国的黄金现货溢价约为1-2美元，反应实货买盘强劲。
交易商称，油价CLc1反弹约4%也利多金市。
现货铂金XPT=急升3.4%，报每盎司1,237.25美元。现货钯金XPD=回落0.4%，报每盎司803.50美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透东京4月18日 - 日本副首相暨财务大臣麻生太郎表示，他将在周二与美国副总统彭斯的首轮会谈中，讨论双边经济合作的整体框架，不会涉及任何具体细节。