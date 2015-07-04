金价因美元下滑而反弹 关注希腊公投结果

路透伦敦7月3日 - 金价周五上涨，从三个半月低位反弹，因美元走软，且在希腊就国际援助条款举行公投前，投资者保持谨慎。

成交疏落，美国市场因独立纪念日假期休市。

在1823GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,167.73美元。

本周四美国非农就业报告公布前，现货金曾下跌至3月中来最低1,156.85美元，但之后缩减跌幅，因数据显示6月就业岗位增幅弱于预期后，美元兑一篮子主要货币下跌。

“从昨日美国非农就业报告公布前金价下跌的情况来判断，金市明显偏利空，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。

在美国就业数据公布前，鉴于消费者支出和楼市数据强劲，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在9月升息的预期强劲。

金价本周可能下跌0.5%，延续上周回落2%的頽势，主要因希腊债务危机的消息带动美元兑欧元反弹。

现货银下跌0.5%，至每盎司15.61美元。现货铂金下滑0.3%，报每盎司1,078.00美元。现货钯金下跌1.3%，报683.00美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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