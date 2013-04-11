金价从一周低位反弹 因美元下滑

* 汇市交投震荡，提振黄金的避险魅力

* 最新一周美国初请失业金人数跌幅多于预期

路透纽约/伦敦4月11日 - 黄金价格周四上涨，因美元下滑引发低吸买盘，此前一日金价大跌，因塞浦路斯可能出售黄金的消息及美国联邦储备委员会(美联储)货币刺激计划存在不确定性。

分析师表示，美国经济前景不断改善及股市上涨，可能令金价短期承压。

汇率波动提振黄金表现。美元兑欧元下跌，但兑日圆升至四年高位。日本央行承诺向经济挹注约1.4万亿美元以抗击通缩，令金价得益。

美国数据显示最新一周初请失业金人数降幅多于预期后，标普500指数攀升至纪录高位，金价上扬。

1826 GMT，现货金涨0.4%，报每盎司1,564.10美元，从一周低位1,553.10反弹。

美国6月期金收涨6.10美元，报每盎司1,564.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

在周三金价下跌1.6%后，有低吸买盘。周三美联储会议记录显示，美联储更接近终止货币刺激计划，令金价走软。

技术图表显示，黄金应得益于技术买盘，因金价目前测试过去18个月交投区间1,790-1,530美元的底部，GreenHaven Continuous Commodity Index fund总裁Ashmead Pringle说。

全球最大黄金支持上市交易基金的黄金持有量在周三下降1.4%，至3,805.1万盎司。

金价开盘下跌，因欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售超额黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分抒困需求。

以目前价格计算，价值4亿欧元的黄金为大约10吨黄金。根据世界黄金协会(WGC)的数据，截至2月底，塞浦路斯的总黄金储备为13.9吨。

现货银升0.4%，至每盎司27.73美元。

现货铂金升0.5%，报每盎司1,531美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司730美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1564.90 6.10 0.4 1553.00 1568.10 122,048

COMEX白银期货 27.697 0.044 0.2 27.340 27.785 35,896

COMEX铂金期货 1535.80 6.00 0.4 1517.80 1544.00 7,305

COMEX钯金期货 733.35 12.50 1.7 714.05 740.00 4,524

现货金 1564.10 5.96 0.4 1553.10 1567.81

现货银 27.730 0.120 0.4 27.450 27.830

现货铂金 1531.00 8.00 0.5 1520.00 1540.50

现货钯金 730.00 11.50 1.6 718.00 735.50(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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