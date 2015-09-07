金价下滑 跌向两周半低位

路透伦敦9月7日 - 金价周一下滑，跌向8月中旬以来最低位，因股市走坚且美元回稳；美国非农就业数据未能协助厘清美国升息的时点。

分析师表示，人民币上月贬值后，金价未因股市近期动荡而受惠，目前则力图寻找后市方向。

1830 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,119.10美元。美国12月期金则跌3美元，至1,118.40美元。因适逢美国劳动节假期，市场交易清淡。

“中国股市大幅震荡或人民币贬值期间，金价没有发挥充分表现。大家原本期待金价上涨，但却没有，所以他们失去了兴趣，”花旗分析师David Wilson说。

“市场已假定9月可能不会升息，倘若最后加息的话，金价就有更多下行的风险。”

现货金上周下跌1%，今年迄今累计跌逾5%，主要因预期美国将升息。

这将拉高持有黄金的机会成本，同时提振其计价货币美元。黄金交易员表示，在美联储9月16-17日会议前，对美国加息时间的不确定性令金价持续承压。

其他贵金属方面，现货银下滑0.6%，报每盎司14.48美元。现货铂金跌0.6%，报每盎司982.75美元。现货钯金涨1.2%，报每盎司578.25美元。(完)

(翻译 龚芳/张荻； 审校 白云/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。