金价重拾跌势 特朗普税改计划疑虑带来的提振消失

路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位

回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲

央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。

1909 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期

金收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。

黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。

周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。

“隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处

于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。

美元指数上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降

至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论撤走宽松

货币政策的倾向。

丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole Hansen表示，金市处于修正阶段

，几个推动金价上涨的因素都在减弱。

“股市大幅上涨，美债收益率再次上升，朝鲜问题几乎整整一天都没

有新进展，”他说。

Mitsubishi和MKS PAMP分析师表示，技术支撑位在近期涨势的第一道

费波纳奇技术回档位约1,257美元，以及200日移动均线，目前切入位在1,

252.50美元。

其他贵金属方面，现货银跌0.8%至每盎司17.32美元，此前跌

至3月17日来最低17.21美元。

现货钯金涨0.9%至每盎司815.50美元，此前升至2015年3月来

最高817.50美元。现货铂金跌0.7%，至每盎司940美元。(完)