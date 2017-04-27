金价重拾跌势 特朗普税改计划疑虑带来的提振消失

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位
回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲
央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。
1909 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期
金收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。
黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。
周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。
“隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处
于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。
美元指数上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降
至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论撤走宽松
货币政策的倾向。
丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole Hansen表示，金市处于修正阶段
，几个推动金价上涨的因素都在减弱。
“股市大幅上涨，美债收益率再次上升，朝鲜问题几乎整整一天都没
有新进展，”他说。
Mitsubishi和MKS PAMP分析师表示，技术支撑位在近期涨势的第一道
费波纳奇技术回档位约1,257美元，以及200日移动均线，目前切入位在1,
252.50美元。
其他贵金属方面，现货银跌0.8%至每盎司17.32美元，此前跌
至3月17日来最低17.21美元。
现货钯金涨0.9%至每盎司815.50美元，此前升至2015年3月来
最高817.50美元。现货铂金跌0.7%，至每盎司940美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。