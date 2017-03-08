金价跌至四周低位 因预计美联储本月升息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦3月7日 - 金价周二触及逾四周最低，因美元上涨，市
场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月将升息，但黄金走势受限，
静待本周将公布的美国非农就业报告。
黄金在过去六个交易日内第五日下跌，因对美联储在本月进行升息的
预期升温。
1952 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,214.51美元，此前触及
2月3日来最低的1,213.65美元。美国4月期金收跌0.8%，报1,216.
10美元。
“上周在200日移动均线遭遇技术阻力，加上该周投机性多头头寸快
速增加，令黄金容易下跌，”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ole Hansen说
。
“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)加息前，没有买入黄金的兴致，
”
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持
有量周一减少3.8吨，之前一天减少4.7吨。
“是因为人们在美联储会议前离开金市，”RJO Futures资深市场策
略师Bob Haberkorn说。
美元周二上涨，美国公债收益率攀升，此前数据显示1月美国贸易逆
差跳增至近五年高位。
投资者等待周五公布的美国月度非农就业报告，该报告被认为是反映
美国经济状况的重要指标。
白银跌1.9%至每盎司17.44美元，为2月6日来最低。
铂金(白金跌1.5%至每盎司960.30美元，此前跌至1月20日来
最低954美元。
钯金升0.2%，至772美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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