版本:
中国
国际财经 | 2017年 4月 26日 星期三 08:14 BJT

黄金触及两周低位 因法国大选结果和风险意愿增强

路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极

右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的

胃纳增强，拖累黄金下跌。

1853 GMT，现货金跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得

3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元

美国期金收跌0.8%，至1,267.20美元。

一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收

益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。

受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选，

且民调显示他的支持率领先对手勒庞。

“现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。

市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol

e Hansen说。

安全风险升级，对黄金提供一些支持。韩国联合通讯社周二报导称，

朝鲜在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold在过去两天的黄金持仓量

增加6吨。

现货白银跌1.7%至17.59美元，此前触及一个月低位17.51美元

钯金升0.2%，至796.55美元。铂金下滑0.4%至955.30美

元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐