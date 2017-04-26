黄金触及两周低位 因法国大选结果和风险意愿增强

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极
右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的
胃纳增强，拖累黄金下跌。
1853 GMT，现货金跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得
3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元
。
美国期金收跌0.8%，至1,267.20美元。
一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收
益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。
受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选，
且民调显示他的支持率领先对手勒庞。
“现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。
市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol
e Hansen说。
安全风险升级，对黄金提供一些支持。韩国联合通讯社周二报导称，
朝鲜在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold在过去两天的黄金持仓量
增加6吨。
现货白银跌1.7%至17.59美元，此前触及一个月低位17.51美元
。
钯金升0.2%，至796.55美元。铂金下滑0.4%至955.30美
元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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