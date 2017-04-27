金价从两周低点反弹 此前特朗普公布税改计划大纲

路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。

特朗普在周三公布的税收政策目标纲要中提议，将公司税和过手税(即公司税由企业所有者缴纳(pass-through))税率从35%或以上下调至15%，并下调普通美国人的税率。

1910 GMT，现货金上涨0.3%，至1,266.81美元，稍早触及4月11日以来最低1,260.90美元。

美国期金收跌0.2%，至每盎司1,264.20美元。

“黄金升至盘中高位，因在此间市场今日多次守住关键的1,260美元水准后有回补空头，适值对税改可能令赤字膨胀的忧虑持续，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门总监Tai Wong表示。

“不过，税改提议对资产价格和黄金的影响可能短暂，因任何税改议案的最终版本可能和提议有很大出入，且几个月内都不能成形。”

黄金今日多数时间基本持稳，到尾盘才反弹。

现货白银跌0.6%至17.44美元，此前触及3月21日来最低17.28美元。

铂金下滑0.2%至948.60美元。钯金升1.2%，至809.70美元。(完)