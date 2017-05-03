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国际财经 | 2017年 5月 3日 星期三 08:26 BJT

金价跌至三周低位 因避险需求减弱

路透纽约/伦敦5月2日 - 黄金周二跌至三周低位，因对较高风险资产

的需求推高股市，美元兑日圆触及六周峰值。

“风险意愿回潮，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

股市上涨，令持有非孳息的黄金的机会成本上升。美元走强，令黄金

对持有其它货币的投资者来说更昂贵。

1828 GMT，现货金下跌0.1%，至每盎司1,255.43美元，稍早触

及1,251.37美元，此为4月10日来最低，且在200日移动均线附近。

美国期金上涨0.1%。

黄金周一下跌0.9%，美国股市纳斯达克指数创下纪录高位，此前美国

国会同意一项支出计划，避免政府停摆。

美国股市波动率指数周一跌至2007来最低水准。周二，全球股

市微幅上升，投资者等待周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)在为期两

天会议后公布的政策决定。

现货银下跌0.4%，至每盎司16.78美元，此前触及1月27日来最

低16.75美元。白银在过去12日中第11日下跌，现货银的14日相对强弱指

数势将处于2015年11月来最严重的技术超卖水准。

铂金跌0.03%至每盎司924.70美元，此前触及四个月低点919美

元。

钯金下跌0.2%至813.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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