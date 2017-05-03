金价跌至三周低位 因避险需求减弱

对OPEC平衡油市计划而言 白宫售油提案或为助力而非阻力
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透纽约/伦敦5月2日 - 黄金周二跌至三周低位，因对较高风险资产
的需求推高股市，美元兑日圆触及六周峰值。
“风险意愿回潮，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。
股市上涨，令持有非孳息的黄金的机会成本上升。美元走强，令黄金
对持有其它货币的投资者来说更昂贵。
1828 GMT，现货金下跌0.1%，至每盎司1,255.43美元，稍早触
及1,251.37美元，此为4月10日来最低，且在200日移动均线附近。
美国期金上涨0.1%。
黄金周一下跌0.9%，美国股市纳斯达克指数创下纪录高位，此前美国
国会同意一项支出计划，避免政府停摆。
美国股市波动率指数周一跌至2007来最低水准。周二，全球股
市微幅上升，投资者等待周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)在为期两
天会议后公布的政策决定。
现货银下跌0.4%，至每盎司16.78美元，此前触及1月27日来最
低16.75美元。白银在过去12日中第11日下跌，现货银的14日相对强弱指
数势将处于2015年11月来最严重的技术超卖水准。
铂金跌0.03%至每盎司924.70美元，此前触及四个月低点919美
元。
钯金下跌0.2%至813.25美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
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路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。