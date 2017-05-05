金价触及六周低点 因升息预期和欧洲政治不确定性下降

路透纽约/伦敦5月4日 - 黄金价格周四跌至逾六周最低，因预期美国

联邦储备委员会(美联储/FED)今年将进一步升息，且欧洲政治不确定性下

降。

1902 GMT，现货金跌0.8%至每盎司1,227.94美元，此前触及3

月17日以来最低位1,225.20美元，在50日和200日移动均线下方延续跌势

，预计支撑位在约1,221美元的100日移动均线切入位。

美国期金收跌1.6%，至每盎司1,228.60美元。

“近期美国实际收益率温和上涨，美元走高,对黄金带来下行压力。

此外，对法国大选将选出支持欧盟的总统的乐观情绪，也缓和了投资者的

紧张心情。”ABN Amro分析师Georgette Boele表示。

“因此，日圆和黄金等具避险特性的投资资产被抛售。”

在美联储政策声明淡化了今年加息计划的风险后，美元指数最初上涨

。

黄金保持跌势，尽管美元转至平盘以下。

市场焦点转向周五公布的美国非农就业报告，该报告可能巩固对美国

6月升息的预期。

“短期而言，我们预期黄金将继续温和下跌，三个月目标是每盎司1,

200美元，因多个利空催化剂还未完全呈现，”高盛分析师在报告中称。

高盛说，黄金的短期下行风险包括美国升息次数多于市场的预期，在

美国可能减税的情况下，美联储开始缩减资产负债表，以及美国和全球经

济成长稳健。

现货银跌0.6%，至16.295美元，此前触及四个月低点16.17美

元。现货银在4月中旬曾触及五个月高点18.65美元，此后已累计回落约13

%。

铂金涨1%，至901.20美元，此前触及去年12月来最低889.10美

元。

钯金升0.4%至802.10美元。(完)