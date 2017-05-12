黄金从八周低位反弹 因股市回落

路透纽约/伦敦5月11日 - 黄金周四上涨，因欧美股市回落，但黄金

缩减涨幅，此前数据显示美国就业市场不断收紧及通胀加速，短暂提振美

元上涨，带动美债收益率脱离稍早低位。

美元指数稍后回稳。

分析师表示，黄金进行盘整，周二黄金跌至八周最低1,213.81美元。

1752GMT，现货金上涨0.4%，至每盎司1,223.6美元，稍早上升

至1,227.70美元盘中高位。之前八个交易日黄金持平或下跌。

“看来黄金跟随美股和美元走势而动，但总体而言，我认为，黄金可

能已找到底部，至少暂时如此，”MKS交易部门主管Afshin Nabavi说，“

我们所需要的是一些良好的实货需求。”

他说，近期有一些实货买需，但不是价格下跌下预期的买入规模那么

多。

美国期金收升0.4%，报每盎司1,224.20美元。

对美联储今年升息的预计，将对黄金施加压力，荷兰银行分析师Geor

gette Boele说。

现货银上涨0.8%，至每盎司16.27美元。现货铂金涨0.4

%，至912美元。

钯金升0.4%，至每盎司801美元。(完)