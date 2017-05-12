黄金从八周低位反弹 因股市回落

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约/伦敦5月11日 - 黄金周四上涨，因欧美股市回落，但黄金
缩减涨幅，此前数据显示美国就业市场不断收紧及通胀加速，短暂提振美
元上涨，带动美债收益率脱离稍早低位。
美元指数稍后回稳。
分析师表示，黄金进行盘整，周二黄金跌至八周最低1,213.81美元。
1752GMT，现货金上涨0.4%，至每盎司1,223.6美元，稍早上升
至1,227.70美元盘中高位。之前八个交易日黄金持平或下跌。
“看来黄金跟随美股和美元走势而动，但总体而言，我认为，黄金可
能已找到底部，至少暂时如此，”MKS交易部门主管Afshin Nabavi说，“
我们所需要的是一些良好的实货需求。”
他说，近期有一些实货买需，但不是价格下跌下预期的买入规模那么
多。
美国期金收升0.4%，报每盎司1,224.20美元。
对美联储今年升息的预计，将对黄金施加压力，荷兰银行分析师Geor
gette Boele说。
现货银上涨0.8%，至每盎司16.27美元。现货铂金涨0.4
%，至912美元。
钯金升0.4%，至每盎司801美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。