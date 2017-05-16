金价上涨 因美国数据疲弱削弱升息预期

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透纽约/伦敦5月15日 - 金价周一上升，因美国政治动荡，朝鲜试
射导弹和全球网络遭黑客攻击，燃点对避险资产的需求，且逊于预期的美
国经济数据拉低美元，令黄金对持有其它货币的投资者来说更便宜。
1811 GMT，现货金上涨0.2%至1,230.15美元，连续第三天上涨
，上周曾触及八周低位1,213.81美元。
美国期金收高0.2%，至每盎司1,230美元。
“特朗普政府的不可预测性仍在继续，朝鲜再次展示其实力，美国数
据疲弱，帮助金市恢复一些买兴，”丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole
Hansen称。
美国数据弱于预期，令对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将积
极升息的预期降温，尽管交易商仍预期6月升息。
黄金缩减涨幅，因美元从低位反弹，10年期美债从一周半低位回升。
“除非有更多更强劲数据，否则升息两次以上不是很有可能，”Argo
naut Securities分析师刘晓慧称。
截至5月9日当周，基金经理持有的COMEX黄金净多头头寸降至六周低
位。
其他贵金属方面，现货银涨1.1%至每盎司16.63美元，此前基
金经理持有的白银净多头头寸下降至2016年2月以来最低，上月曾触及纪
录高位。
现货铂金涨1.1%至927.48美元，生产商、加工商和交易商齐聚
伦敦参加“铂金周”活动。
现货钯金下跌1.1%，至797.40美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 刘静)
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