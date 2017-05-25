黄金上涨 此前美联储会议记录暗示美国利率前景无甚变动

路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦

储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息

保持谨慎。

黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机

会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。

1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42%

，当日金价在连升两日后回落0.7%。

美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。

美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，

直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8

3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。

“黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散，

因美联储5月会议记录没有暗示，联储在认真的重新考虑市场广泛预期的6

月升息，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Won

g说。

美国股市周三交投震荡，但仍小幅收涨。全球股市稍早下跌，此前穆

迪下调中国的主权信贷评等。美元兑一篮子货币下滑约0.2%。

其它贵金属，现货银上涨0.8%，报每盎司17.16美元。现货铂

金升0.8%，报每盎司947.30美元，昨日白银和铂金均触及其4月底

来最高水准。

现货钯金下跌1.04%，报每盎司762.5美元。(完)