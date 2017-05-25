黄金上涨 此前美联储会议记录暗示美国利率前景无甚变动

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦
储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息
保持谨慎。
黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机
会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。
1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42%
，当日金价在连升两日后回落0.7%。
美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。
美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，
直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8
3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。
“黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散，
因美联储5月会议记录没有暗示，联储在认真的重新考虑市场广泛预期的6
月升息，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Won
g说。
美国股市周三交投震荡，但仍小幅收涨。全球股市稍早下跌，此前穆
迪下调中国的主权信贷评等。美元兑一篮子货币下滑约0.2%。
其它贵金属，现货银上涨0.8%，报每盎司17.16美元。现货铂
金升0.8%，报每盎司947.30美元，昨日白银和铂金均触及其4月底
来最高水准。
现货钯金下跌1.04%，报每盎司762.5美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。