黄金持稳 因美国民间就业数据支撑美元

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月1日 - 黄金周四下跌，因美元上涨，此前报告显示
5月美国民间就业岗位增幅超过预期，令对美联储本月升息的预期增强。
民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示， 美国5月民营
雇主新增253,000个就业岗位，高于分析师们的预期。
美国劳工部周五将公布更全面的非农就业报告。
美元上涨，也令黄金承压。ADP数据巩固对美国本月升息的预期，令
美元扩大涨幅。
“鉴于6月升息几成定局，似乎明日公布的就业报告将不会对金属价
格造成重大影响，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董
事说。
“新增岗位数字可能波动，但关注主要在薪资增长，它反映未来通胀
，将影响今年6月后是否今年再升息一次的可能性。”
1905 GMT，现货金微跌0.04%，至每盎司1,267.58美元。黄金
周三曾创下1,273.74美元的盘中高点，为4月25日以来最高位。
美国期金下跌0.4%，报每盎司1,270.1美元。
根据CME Group的FedWatch工具，交易商预期美联储6月升息的机率为
96%，之后在年底前再升息一次的机率为50%。
其他贵金属方面，现货银跌0.03%，至每盎司17.28美元，此前
降至一周最低16.96美元。
钯金稍早升至一个月高位，后缩减涨幅，上涨1.07%，至825.7
5美元。铂金下跌1.4%，至930.25美元，此前降至逾两周低位922.5
0美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
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