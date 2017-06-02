黄金持稳 因美国民间就业数据支撑美元

路透纽约/伦敦6月1日 - 黄金周四下跌，因美元上涨，此前报告显示

5月美国民间就业岗位增幅超过预期，令对美联储本月升息的预期增强。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示， 美国5月民营

雇主新增253,000个就业岗位，高于分析师们的预期。

美国劳工部周五将公布更全面的非农就业报告。

美元上涨，也令黄金承压。ADP数据巩固对美国本月升息的预期，令

美元扩大涨幅。

“鉴于6月升息几成定局，似乎明日公布的就业报告将不会对金属价

格造成重大影响，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董

事说。

“新增岗位数字可能波动，但关注主要在薪资增长，它反映未来通胀

，将影响今年6月后是否今年再升息一次的可能性。”

1905 GMT，现货金微跌0.04%，至每盎司1,267.58美元。黄金

周三曾创下1,273.74美元的盘中高点，为4月25日以来最高位。

美国期金下跌0.4%，报每盎司1,270.1美元。

根据CME Group的FedWatch工具，交易商预期美联储6月升息的机率为

96%，之后在年底前再升息一次的机率为50%。

其他贵金属方面，现货银跌0.03%，至每盎司17.28美元，此前

降至一周最低16.96美元。

钯金稍早升至一个月高位，后缩减涨幅，上涨1.07%，至825.7

5美元。铂金下跌1.4%，至930.25美元，此前降至逾两周低位922.5

0美元。(完)