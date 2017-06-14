黄金上涨 市场等待美联储会议的利率政策线索

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月13日 - 黄金周二上涨，因市场等待美国联邦储备
委员会(美联储/FED)未来收紧货币政策的信号，且美国司法部长塞申斯在
参议院委员会就俄罗斯干预美国大选作证。
美联储周二开始为期两天的会议，市场普遍预期此次会议上将决定升
息，尽管投资者聚焦在今年升息步伐的任何新的线索，以及联储对经济和
通胀的评估。
黄金在塞申斯作证前约一个半小时上涨。参议院委员会调查俄罗斯干
预2016年美国大选的指控，塞申斯回应议员针对他和俄罗斯官员对话，以
及他是否曾故意误导国会的提问。
“黄金在略低于1,260美元的水准迅速反弹，鼓励了短线看多的投资
者，他们可能预计司法部长塞申斯作证的结果很可能是单向的，”BMO Ca
pital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。
Wong说，无论塞申斯的证词如何，将不会满足外界的批评。
1846 GMT，现货金上涨0.16%，至每盎司1,267.10美元，盘中
曾触及6月2日以来最低1,259.16美元。
美国8月期金收跌0.3美元，或0.02%，至每盎司1,268.60美元
。美联储将在周三公布政策声明，可能对缩减资产负债表计划提供更多细
节。
美元指数周二下跌。
其他贵金属方面，现货钯金下滑1.4%，每盎司882.80美元，脱
离上周五触及的16年高点。
现货银跌0.5%至每盎司16.84美元，稍早触及5月19日来最低16
.68美元。
现货铂金跌1.5%至每盎司925.90美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
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