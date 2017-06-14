黄金上涨 市场等待美联储会议的利率政策线索

路透纽约/伦敦6月13日 - 黄金周二上涨，因市场等待美国联邦储备

委员会(美联储/FED)未来收紧货币政策的信号，且美国司法部长塞申斯在

参议院委员会就俄罗斯干预美国大选作证。

美联储周二开始为期两天的会议，市场普遍预期此次会议上将决定升

息，尽管投资者聚焦在今年升息步伐的任何新的线索，以及联储对经济和

通胀的评估。

黄金在塞申斯作证前约一个半小时上涨。参议院委员会调查俄罗斯干

预2016年美国大选的指控，塞申斯回应议员针对他和俄罗斯官员对话，以

及他是否曾故意误导国会的提问。

“黄金在略低于1,260美元的水准迅速反弹，鼓励了短线看多的投资

者，他们可能预计司法部长塞申斯作证的结果很可能是单向的，”BMO Ca

pital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

Wong说，无论塞申斯的证词如何，将不会满足外界的批评。

1846 GMT，现货金上涨0.16%，至每盎司1,267.10美元，盘中

曾触及6月2日以来最低1,259.16美元。

美国8月期金收跌0.3美元，或0.02%，至每盎司1,268.60美元

。美联储将在周三公布政策声明，可能对缩减资产负债表计划提供更多细

节。

美元指数周二下跌。

其他贵金属方面，现货钯金下滑1.4%，每盎司882.80美元，脱

离上周五触及的16年高点。

现货银跌0.5%至每盎司16.84美元，稍早触及5月19日来最低16

.68美元。

现货铂金跌1.5%至每盎司925.90美元。(完)