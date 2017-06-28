黄金反弹 因美元下跌和美国参议院推迟医保议案投票

路透纽约/伦敦6月27日 - 黄金周二在前日触及六周低位后反弹上涨，因低吸买盘和美国参议院推迟医保议案投票后美元大跌。

美联储主席叶伦周二称她坚持逐步加息的计划，表示通胀将继续低于美联储目标。

美元指数下跌1%，美股进一步下滑，此前一美国参议院助理透露，参议院推迟医保议案投票。

1928 GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,249.51美元；周一曾跌至六周低位1,236.46美元。

美国8月期金收涨0.04%，报1,246.90美元。

“可能黄金市场本来预期叶伦的立场的会更强硬，所以黄金微幅上涨，而不是继续遭到抛售，”RJO Futures资深经纪Phillip Streible说。

“美元也很疲弱，对金市提供一些支持。黄金仍然喜欢1,250美元水准。那将是支点。”

美元兑欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示，央行可能开始缩减其紧急经济刺激计划。

其他贵金属方面，现货银上涨0.8%，至每盎司16.69美元。现货钯金跌0.6%，至860美元。

现货铂金(白金)0.8%，至每盎司919.45美元，自周一所及的六周低位回升。(完)