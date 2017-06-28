黄金反弹 因美元下跌和美国参议院推迟医保议案投票

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透纽约/伦敦6月27日 - 黄金周二在前日触及六周低位后反弹上涨，因低吸买盘和美国参议院推迟医保议案投票后美元大跌。
美联储主席叶伦周二称她坚持逐步加息的计划，表示通胀将继续低于美联储目标。
美元指数下跌1%，美股进一步下滑，此前一美国参议院助理透露，参议院推迟医保议案投票。
1928 GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,249.51美元；周一曾跌至六周低位1,236.46美元。
美国8月期金收涨0.04%，报1,246.90美元。
“可能黄金市场本来预期叶伦的立场的会更强硬，所以黄金微幅上涨，而不是继续遭到抛售，”RJO Futures资深经纪Phillip Streible说。
“美元也很疲弱，对金市提供一些支持。黄金仍然喜欢1,250美元水准。那将是支点。”
美元兑欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示，央行可能开始缩减其紧急经济刺激计划。
其他贵金属方面，现货银上涨0.8%，至每盎司16.69美元。现货钯金跌0.6%，至860美元。
现货铂金(白金)0.8%，至每盎司919.45美元，自周一所及的六周低位回升。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。