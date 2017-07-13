金价攀升 因叶伦的证词陈述抑制今年再升息超过一次的臆测

路透纽约/伦敦7月12日 - 黄金周三上涨，进一步远离本周触及的近四个月低位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，抑制美国今年余下时间升息超过一次的臆测。

叶伦在国会的证词陈述中称，经济目前平稳前进，接近或超过了充分就业。她表示利率正在上升，且“不必进一步调升那么多”就能达到美联储认为的中性利率。

叶伦的讲话重压美元和公债收益率，扶助提振黄金进一步远离周一触及的3月中来最低1,204.45美元。

1902 GMT，现货金升0.24%，报每盎司1,220.26美元。

交投最活跃的美国8月期金收高4.40美元，或0.36%，报每盎司1,219.1美元。黄金从周一触及的近四个月低位1,204美元反弹多达1.8%。

“黄金对利率不断上升的氛围做出负面反应，不过，幅度有限，”美国汇丰证券的分析师James Steel说。

叶伦的证词表明“收紧政策的步伐不一定会很快，”Steel说。

美元兑一篮子货币在日内大部分时间下跌，从而提振黄金。在美国东岸时间下午2时55分，美元微幅上涨。

在叶伦讲话后不久，美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美联储在12月政策会议上升息的机率为53%，在叶伦讲话前为60%。

现货银升0.72%，报每盎司15.89美元。

现货钯金上涨1.53%，报862.98美元，铂金升1.33%，报每盎司912.99美元，从周二触及的年内低位886.15美元反弹。(完)