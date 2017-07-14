黄金在交投震荡中回落 因股市上涨和美元走势反复

路透纽约/伦敦7月13日 - 金价周四稍早上涨后回落，因经济数据良好，带动美元转跌为升，全球股市走高，尽管投资者押注美国收紧政策充其量只会缓慢进行。

黄金的避险魅力被削弱，因MSCI全球指数在不到一个月的时间里第四次创下纪录高位，投资者认为美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席叶伦的讲话鼓励了风险意愿。

中国6月贸易数据强于预期，提振美元上涨。美元兑一篮子货币攀升。

美元在稍早触及去年10月来最低，因周三叶伦的国会作证基调不是市场预期的那么鹰派。

1751 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,218.59美元，远离周一触及的近四个月低位1,204.45美元。

美国8月期金收低1.80美元，或0.15%，报每盎司1,217.30美元。

叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。

“没有通胀压力，叶伦在2018年前行动的可能性不高。金市可以稍作喘息，”RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye说。

“每盎司1,200美元水准是良好的支持位，但该水准可能会被测试，”他说。

叶伦的讲话引发公债价格上升，两年期美债收益率下降。

现货银跌0.94%，报每盎司15.73美元。

现货钯金跌1.24%，至852.80美元，铂金XPT=下挫1.58%，报每盎司902美元，几乎尽数回吐昨日的升幅，铂金昨日录得6月2日来最大单日涨幅。(完)