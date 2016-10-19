美元早盘走低提振黄金上涨 但升幅受限

路透纽约/伦敦10月18日 - 黄金周二上涨，受美元指数下跌支撑，尽管对美国大选结果的担忧减退，和预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月加息，可能拖累金价走低。

1849 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,262.84美元，仅略低于200日移动均线。

美国12月期金收高0.50%，报1,262.90美元。

美元下跌最多0.3%，后缩减跌幅，美元指数从周一触及的七个月高位回落。

9月美国消费者物价上升，表明通胀压力稳步增加，保持了美联储在12月升息的可能性。

根据CME Group的FedWatch工具，美国12月加息的机率为约70%。

“大家都在等待12月，看美联储如何决定，在未来一个月左右的时间里，黄金可能进一步下跌，”ING商品策略师Warren Patterson说。

“市场更加乐观地认为，希拉里可能在大选中胜出。”

上市交易基金(ETF)的总黄金持仓量为5,743.3万盎司，自9月15日以来上升超增加2%。

现货银上涨1%，报17.61美元。现货钯金涨0.5%，报640美元，高于上周五触及的三个月低位。

现货铂金涨0.9%，报945美元，高于周一触及的七个半月低位923美元。(完)