美元早盘走低提振黄金上涨 但升幅受限

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约/伦敦10月18日 - 黄金周二上涨，受美元指数下跌支撑，尽管对美国大选结果的担忧减退，和预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月加息，可能拖累金价走低。
1849 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,262.84美元，仅略低于200日移动均线。
美国12月期金收高0.50%，报1,262.90美元。
美元下跌最多0.3%，后缩减跌幅，美元指数从周一触及的七个月高位回落。
9月美国消费者物价上升，表明通胀压力稳步增加，保持了美联储在12月升息的可能性。
根据CME Group的FedWatch工具，美国12月加息的机率为约70%。
“大家都在等待12月，看美联储如何决定，在未来一个月左右的时间里，黄金可能进一步下跌，”ING商品策略师Warren Patterson说。
“市场更加乐观地认为，希拉里可能在大选中胜出。”
上市交易基金(ETF)的总黄金持仓量为5,743.3万盎司，自9月15日以来上升超增加2%。
现货银上涨1%，报17.61美元。现货钯金涨0.5%，报640美元，高于上周五触及的三个月低位。
现货铂金涨0.9%，报945美元，高于周一触及的七个半月低位923美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。