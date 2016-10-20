黄金升穿关键技术水准 美联储升息存在不确定性

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦10月19日 - 黄金周三升至两周高位，连升第三天，升穿200日移动均线，因美国升息时机存在不确定性，且美国大选最后一场辩论即将举行。
1827 GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,268.44美元，此前触及10月5日来最高1,273.34美元。美国12月期金收高0.6%，报1,269.90美元。
现货金过去三周下跌约7%，因市场重新消化美联储在12月升息的可能性。
“从技术上看，黄金在1,250美元上方得到良好支撑，今日进入1,270美元区域，在大选前和美联储可能在12月升息的背景下，这是一个正面信号，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa说。
“在上周五美联储主席叶伦发表讲话后，市场愈发认为，美联储升息步伐将十分缓慢，我也认同这一观点。市场消化了12月加息的可能性，”LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill说。
美国民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普大选前的第三场，即最后一场辩论将在0100 GMT举行。
“由此带来的不确定性给黄金提供些许支撑，”O'Neill补充说。
市场关注周四欧洲央行举行政策会议。
美元指数小幅上涨，因周三数据直指楼市保持强劲。
现货银上涨0.2%，报17.63美元。
现货铂金涨0.2%，报943美元。现货钯金跌0.3%，报636.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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