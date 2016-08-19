黄金上涨 因美联储会议记录抑制升息预期且拖累美元下跌

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约/伦敦8月18日 - 黄金周四上涨，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录显示决策者对是否需要很快加息意见分歧，拖累美元走低。
美联储周三发表的会议记录显示，联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观。不过多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步幅放缓。
“市场认为这份美联储会议记录相当鸽派，”State Street Global Advisors黄金策略主管George Milling-Stanley说。“这令美元下跌，黄金上涨。”
在1839 GMT，现货金上升0.3%，至每盎司1,351.98美元，势将连续第四日上涨。
美国期金收高0.6%，报1,357.20美元。
美元兑一篮子六种货币下跌0.6%，此前跌至逾七周低点。
今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人数降幅大于预期，8月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动温和上升。
纽约联储总裁杜德利称，近期美国就业强劲增长和中等收入岗位增加是就业市场的积极迹象，巩固他认为美联储可能加息的观点。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周三减少0.46%，至957.78吨。
现货银升0.6%，至每盎司19.79美元，周三曾触及逾三周低位。
现货铂金(白金升1.6%，至每盎司1,130.50美元，上日触及三周低点1,099.74美元。现货钯金劲升3%，至每盎司712.70美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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