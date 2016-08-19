黄金上涨 因美联储会议记录抑制升息预期且拖累美元下跌

美联储周三发表的会议记录显示，联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观。不过多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步幅放缓。

“市场认为这份美联储会议记录相当鸽派，”State Street Global Advisors黄金策略主管George Milling-Stanley说。“这令美元下跌，黄金上涨。”

在1839 GMT，现货金上升0.3%，至每盎司1,351.98美元，势将连续第四日上涨。

纽约联储总裁杜德利称，近期美国就业强劲增长和中等收入岗位增加是就业市场的积极迹象，巩固他认为美联储可能加息的观点。