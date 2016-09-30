黄金小涨 因美国数据喜忧参半且对OPEC减产协议存疑

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约/伦敦9月29日 - 黄金周四小涨，因喜忧参半的美国经济数据公布后，美元走势反复，且投资者越发怀疑石油输出国组织(OPEC)成员国会否落实减产计划。减产将会燃点通胀。
在强于预期的美国第二季经济数据和一周初请失业金人数公布后，美元升至日内高位。
不过，在一项楼市数据公布后，美元缩减涨幅。数据显示，美国8月成屋待完成销售下跌至1月以来最低。
当正面的经济数据公布时，投资者押注美国会加息。利率上升将增加持有无收益的黄金的机会成本。
1802 GMT，现货金涨0.18%，报每盎司1,323.61美元，隔夜市场高位为1,325.80美元。
美国12月期金收升0.2%，报每盎司1,326美元。
黄金缩减稍早涨幅，周三石油输出国组织(OPEC)达成减产协议。
OPEC减产协议最初提振油价，但投资者怀疑OPEC减产计划是否足够令供应严重过剩的油市恢复平衡，这拖累油价下滑。
其它贵金属方面，现货钯金连涨第三日，盘中上涨最多1.7%，至每盎司721.30美元，为8月11日来最高。
现货银回落0.35%，报每盎司19.11美元。现货铂金XPT=升0.3%，报每盎司1,028.40美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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