金价上扬1.5% 创两周最大单日涨幅

* 金价录得两周最大单日升幅

* 西班牙新撙节措施令避险买盘增加

* 有关中国进一步推出刺激措施的传闻有支撑作用

路透纽约9月27日电---金价周四大涨1.5%,为两周最大单日升幅,因投资人寄望中国进一步推出货币刺激措施,且西班牙新公布的撙节措施令市场对欧元区的担忧重燃.

西班牙宣布经济改革时间表细节以及大致基於削减支出的2013年预算案,许多投资人将其视为为国际救助可能的条件先作准备.之後金价扩大稍早涨势.

按欧元计价的金价大涨超过1%,至纪录新高,凸显黄金传统避险吸引力,特别是在欧洲经济情势不明朗的情况下.

1859GMT,现货金升1.4%,报每盎司1,776.34美元,结束三日连跌.金价离2月29日触及的今年高位1,790.30美元触手可及.

COMEX-12月期金结算价升26.90美元,报每盎司1,780.50美元.路透初步数据显示,总成交量较30日均值高约10%.

中国央行通过逆回购操作向货币市场注入流动性,交易商预测其也可能采取措施提振中国疲弱的股市,并遏制经济增长放缓之势.

金价9月有望录得逾两年最大的季度升幅,达11%,因美联储在本月推出第三轮量化宽松政策.

现货银升2%,报每盎司34.61美元.现货铂金升1%,报每盎司1,644.70美元.现货钯金上扬0.8%,报630.30美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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