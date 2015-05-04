金价从六周低位反弹 因中国数据不佳

路透纽约/伦敦5月4日 - 金价周一攀升1%，因中国制造业数据疲弱，以及稍早美元走软，带动金价从前一交易触及的六周低位反弹，但对美国升息时机的谨慎情绪使金价陷于狭窄区间内。

银价也跳涨至近四周高位，跟随金价涨势。英国今日为假期，金融市场交投清淡。

1858 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,189.65美元，从1,193美元的高位回落。美国6月期金收涨12.30美元，报每盎司1,186.80美元。

“昨夜中国出炉的经济数据对金市而言是好消息；汇丰PMI数据下滑提振金价。美元表现强劲，但金价未受影响，”经纪商RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

“我们看到，昨日公布的中国数据导致金市技术面改善。”

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9，创2014年4月以来最低。4月初值为49.2，上月终值则为49.6。

投资者将密切关注周五公布的美国4月非农就业报告对美元和利率预期产生的影响。

“如果本周公布的就业报告再度疲弱，我会预计金价将上扬，”ABN Amro的分析师Georgette Boele表示，“当然，如果数据强劲，对贵金属而言则不是好消息，因此，我认为本周投资者会较为谨慎。”

实货市场，在金价上周大跌后，对黄金的需求反弹。上海金交所黄金较国际基准溢价攀升至3-4美元，上周为约2美元。

其他贵金属方面，现货银上扬1.9%，报每盎司16.44美元。现货铂金攀升1.6%，报每盎司1,145美元。现货钯金升1.2%，报每盎司781.80美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。