金价因中国工业数据疲弱带动上涨 关注美联储会议

路透纽约/伦敦9月15日 - 金价周一上涨，此前中国公布的工业数据疲弱，但金价徘徊在八个月低点略上方，因投资人担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能开始暗示将较预期提早升息。

金价盘初下滑，但在中国国家统计局公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。其他关键领域的成长也放缓。数据令美股标普500指数小跌，金价也随之反弹。

该数据令投资人担心除非中国政府采取新的刺激措施，否则全球第二大经济体可能有经济大幅放缓之虞。

投资人也将关注美联储周二开始的为期两日的货币政策会议。一些投资人相信美联储可能暗示会早于目前许多分析师预计的2015年中就开始升息。

“在美联储会议前金市空头增加以及成交量低，可能显示投资人对美联储即将公布的货币政策声明对通胀强硬程度的预期升温，”汇丰控股首席贵金属分析师James Steel表示。

截止到1911 GMT，现货金XAU=上扬0.4%，报每盎司1,233.20美元，盘初一度跌至1月来最低的1,225.30美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ4收高3.60美元，报1,235.10美元。

实货金市，仅次于中国的全球第二大黄金消费国－印度8月金进口增至20.4亿美元，同比猛增175%。

现货银XAG=小涨0.1%，报每盎司18.58美元，上周五现货银触及去年6月来最低水准。

现货铂金XPT=跌0.2%，报每盎司1,357.25美元，现货钯金XPD=跌0.2%，报831.75美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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