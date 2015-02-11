工信部：今年黄金料仍在较低位震荡运行

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京2月11日 - 中国工业和信息化部周三表示，2015年黄金仍将在较低位震荡运行，行业依然会保持平稳增长。
工信部网站刊登的新闻稿在展望今年黄金行业形势时称，随着美国经济复苏步伐加快，及对美联储加息的预期，美元汇率有望持续走强，加上原油等大宗商品价格下跌的影响，国内外金价上涨动力不强，同时受欧洲等发达经济体及新兴国家量化宽松货币政策影响，金价也不会出现大幅下跌。
该新闻稿指出，当前矿山生产压力较大，资源保障程度亟待加强；产业结构不尽合理，集中度仍然较低。预计今年品位低、生产成本高的黄金矿山企业将面临较大经营压力，行业经济效益与2014年基本相当。
中国黄金协会最新统计数据显示，2014年全国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。
由于美元走强，金价持续在较低位震荡，2014年中国黄金消费量为886.1吨，同比下降24.7%，再次落后印度居世界第二。（完）
浏览工信部报告原文，点选链接： here
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数