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中国财经 | 2015年 2月 11日 星期三 17:43 BJT

工信部：今年黄金料仍在较低位震荡运行

路透北京2月11日 - 中国工业和信息化部周三表示，2015年黄金仍将在较低位震荡运行，行业依然会保持平稳增长。

工信部网站刊登的新闻稿在展望今年黄金行业形势时称，随着美国经济复苏步伐加快，及对美联储加息的预期，美元汇率有望持续走强，加上原油等大宗商品价格下跌的影响，国内外金价上涨动力不强，同时受欧洲等发达经济体及新兴国家量化宽松货币政策影响，金价也不会出现大幅下跌。

该新闻稿指出，当前矿山生产压力较大，资源保障程度亟待加强；产业结构不尽合理，集中度仍然较低。预计今年品位低、生产成本高的黄金矿山企业将面临较大经营压力，行业经济效益与2014年基本相当。

中国黄金协会最新统计数据显示，2014年全国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。

由于美元走强，金价持续在较低位震荡，2014年中国黄金消费量为886.1吨，同比下降24.7%，再次落后印度居世界第二。（完）

浏览工信部报告原文，点选链接： here

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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