工信部：今年黄金料仍在较低位震荡运行

路透北京2月11日 - 中国工业和信息化部周三表示，2015年黄金仍将在较低位震荡运行，行业依然会保持平稳增长。

工信部网站刊登的新闻稿在展望今年黄金行业形势时称，随着美国经济复苏步伐加快，及对美联储加息的预期，美元汇率有望持续走强，加上原油等大宗商品价格下跌的影响，国内外金价上涨动力不强，同时受欧洲等发达经济体及新兴国家量化宽松货币政策影响，金价也不会出现大幅下跌。