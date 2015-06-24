中国央行可能很快批准推出人民币黄金定盘价--消息

路透上海6月24日 - 消息人士告诉路透，中国央行“随时”可能批准推出人民币黄金定盘价，本周召开的主要行业会议上可能浮现更多细节。

如果推出人民币黄金定盘价，那么中国可能要求大陆的黄金买家和外资供应商以人民币金价进行交易，削弱伦敦定盘价在中国这个最大黄金市场的影响力。但是，鉴于人民币还不能完全自由兑换，这两个黄金定盘价可能在全球并存。

熟悉情况的消息人士透露，将推出人民币黄金定盘价的上海黄金交易所，几周前向中国人民银行提交了定盘程序、规则和对参与方的监管等细节。

“现在他们(央行)随时可能批准，”直接参与这个过程的一位消息人士说，因为对媒体发表言论方面的规则，这位人士拒绝署名。

上海黄金交易所和中国人民银行未回复置评请求。

但消息人士称，如果中国央行在周四举行的伦敦金银市场协会(LBMA)黄金市场论坛前宣布批准，那么在该论坛上，将有更多人民币黄金定盘价细节出炉。

一旦得到央行批准，上海黄金交易所就将着手让中外银行参与定盘的工作，目标是今年晚些时候启动人民币黄金定盘价。消息人士称预计起初有15家左右中资银行参与定盘。

“中国人民银行支持人民币黄金定盘价，”一外资黄金银行的消息人士说，“上海黄金交易所面临的挑战是找到参与该过程的合作伙伴。”

4月试运行该定盘价时，有一些外资银行和很多大型中资银行参与。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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