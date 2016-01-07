金制工业及实验室用制品免于办理进出口准许证--中国海关

路透北京1月7日 - 中国海关总署和人民银行日前联合发布公告称，进出口金制工业、实验室用制品的免于办理进出口准许证。

海关总署网站周三刊登公告并称，调整后的黄金及黄金制品进出口管理商品目录自2016年1月1日起施行。（完）