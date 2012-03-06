金价大跌2%至200日移动均线下方

* 金价跌破位於200日移动均线处的支撑位

* 铂金与钯金面临2012年最大单日跌幅

* 美国即将在周三公布ADP民间就业报告

路透纽约/伦敦3月6日电---金价周二放量下跌2%,跌破技术支撑位,因投资者愈发担心希腊可能债务违约.不过部分分析师表示,黄金看似超卖,或将面临反弹.

白银下跌3.5%,铂金(白金)与钯金也都录得今年最大单日跌幅,因投资者更加忧心全球经济增长前景.之前中国下调今年经济增长目标,而且数据显示欧盟可能无法避免经济衰退.

金价自2月中以来首次跌破200日移动均线,追随美股的跌势,因投资者担心希腊可能无法再截止日期之前达成债务交换协议.该协议是希腊接受纾困和重组债务以避免违约的一部分.

"看多黄金的投资者退场,因为他们不看好希腊目前的状况,而且股市也明显下跌.这是一个融资的问题,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示.

1952GMT时,现货金跌2.1%,报每盎司1,670.41美元,一度触及1,663.95美元的六周低点.

美国4月期金结算价跌31.80美元,报1,672.10美元.

成交量巨大,在美股开盘的前10分钟内逾2万口合约成交.

路透的初步数据显示,成交量较30日均值高出25%,为上周三以来最高.上周三黄金下跌5%.

现货银也跟随金价下挫,大跌3.5%,报32.78美元.

铂族金属跌幅居前,受美元走强与全球增长担忧打击,因经济增长对工业铂金与钯金的影响要大於黄金.

现货铂金跌2.9%,报每盎司1,611.49美元,现货钯金跌5%,报每盎司667.22美元.

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最新价格/ 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1672.10 -31.80 -1.9 1663.40 1709.80 217,118

COMEX 5月白银期货 32.783 -0.912 -2.7 32.490 34.205 61,894

COMEX 4月铂金期货 1611.90 -50.70 -3.0 1606.00 1671.90 11,562

COMEX 6月钯金期货 671.60 -35.35 -5.0 670.00 710.00 6,843

现货金 1670.41 -35.38 -2.1 1663.95 1708.60

现货银 32.780 -1.180 -3.5 32.460 34.150

现货铂金 1611.49 -48.01 -2.9 1608.25 1667.50

现货钯金 667.22 -35.25 -5.0 671.00 706.00

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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