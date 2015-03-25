金价疲软料促进2015年黄金加工量成长逾4%--CPM

路透纽约3月24日 - 大宗商品市场研究、谘询及顾问公司CPM集团周二指出，黄金价格疲软，可望使得2015年用于金饰、金币和其他制成品的黄金用量成长逾4%；与此同时，金价要涨则举步维艰。

总部在纽约的CPM集团在其“2015年黄金年鉴”中指出，今年黄金加工预计将成长至9,690万盎司。黄金加工包括将黄金制成半成品或最终成品。

CPM表示此数高于2014年的9,300万盎司，这是因为金价疲软且基础相对较低。

2015年总计供应量料为1.299亿盎司，较2014年增2.5%，连续两年有成长。

“面对美国可望将升息的前景，投资人可能看空黄金，因此黄金可能走软，”CPM写道。

“这样的推测或打压金价跌至低点。然而，金价从这种跌势回升的速度可能相对迅速。”CPM称。

CPM预测，投资人2015年黄金净购买量将从去年的2,810万盎司减至2,690万盎司。

“投资人预计将因各种不同原因购入黄金，从汇市波动，到对冲政治和长期宏观经济风险等，”CPM称。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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