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国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 07:23 BJT

金价下滑 因美国公债收益率上升抵消美元走软的影响

路透纽约/伦敦5月6日 - 金价周三小跌，因美国实质收益率上升，抵消美元大跌、美国数据疲弱以及对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在6月会议上升息的疑虑带来的影响。

1910 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,190.01美元。美国6月期金收低2.90美元，报每盎司1,190.30美元。

美国指标10年期公债收益率升至两个月高位，令金价承压。

“同金价关系最密切的美国实质收益率上升，”麦格里分析师Matthew Turner表示，“这拖累金价。”他还表示，预计美联储将较目前市场预估更早升息。

在美国公布疲弱的就业报告，巩固了美联储不会在6月升息的观点后，美元指数大跌1%。

投资人现正等待周五美国发布的非农就业报告，那将为美国经济体质和升息时机提供更好线索。

现货银跌0.4%，报每盎司16.46美元，现货铂金下滑0.4%，报每盎司1,138美元。现货钯金跌0.1%，报每盎司788.75美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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