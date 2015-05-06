金价下滑 因美国公债收益率上升抵消美元走软的影响

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦5月6日 - 金价周三小跌，因美国实质收益率上升，抵消美元大跌、美国数据疲弱以及对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在6月会议上升息的疑虑带来的影响。
1910 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,190.01美元。美国6月期金收低2.90美元，报每盎司1,190.30美元。
美国指标10年期公债收益率升至两个月高位，令金价承压。
“同金价关系最密切的美国实质收益率上升，”麦格里分析师Matthew Turner表示，“这拖累金价。”他还表示，预计美联储将较目前市场预估更早升息。
在美国公布疲弱的就业报告，巩固了美联储不会在6月升息的观点后，美元指数大跌1%。
投资人现正等待周五美国发布的非农就业报告，那将为美国经济体质和升息时机提供更好线索。
现货银跌0.4%，报每盎司16.46美元，现货铂金下滑0.4%，报每盎司1,138美元。现货钯金跌0.1%，报每盎司788.75美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。