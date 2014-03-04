金价下跌1% 因乌克兰紧张局势缓解

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
* 金价从四个月高位回落，但仍受到支撑
* 普京下令俄西部军队撤回基地
* 标普500指数在周一下挫后升至纪录高位
路透纽约/伦敦3月4日 -金价周二下跌约1%，因投资人在金价上日升至约四个月高位后锁定获利，此前俄罗斯总统普京称，只将对乌克兰动武作为最后手段。
金价下跌，因美股标普500指数.SPX上涨逾1%至纪录高位，此前普京寻求缓和与乌克兰的紧张关闭，命令在俄乌边境附近进行军演的俄军返回基地。
避险美债价格在周一上涨后也回落。
不过，分析师表示，与乌克兰忧虑相关的经济不确定性应该支撑黄金价格。
1749 GMT，现货金下跌1%，报1,336.46美元，可能录得1月30日来最大单日跌幅。
美国COMEX-4月期金下滑13.40美元，报每盎司1,337美元。根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。
其他贵金属方面，现货银跌1.1%，报每盎司21.15美元。现货铂金攀升0.7%，报每盎司1,464美元。现货钯金升1.8%，报每盎司759.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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