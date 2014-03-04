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国际财经 | 2014年 3月 5日 星期三 07:19 BJT

金价下跌1% 因乌克兰紧张局势缓解

* 金价从四个月高位回落，但仍受到支撑

* 普京下令俄西部军队撤回基地

* 标普500指数在周一下挫后升至纪录高位

路透纽约/伦敦3月4日 -金价周二下跌约1%，因投资人在金价上日升至约四个月高位后锁定获利，此前俄罗斯总统普京称，只将对乌克兰动武作为最后手段。

金价下跌，因美股标普500指数.SPX上涨逾1%至纪录高位，此前普京寻求缓和与乌克兰的紧张关闭，命令在俄乌边境附近进行军演的俄军返回基地。

避险美债价格在周一上涨后也回落。

不过，分析师表示，与乌克兰忧虑相关的经济不确定性应该支撑黄金价格。

1749 GMT，现货金下跌1%，报1,336.46美元，可能录得1月30日来最大单日跌幅。

美国COMEX-4月期金下滑13.40美元，报每盎司1,337美元。根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。

其他贵金属方面，现货银跌1.1%，报每盎司21.15美元。现货铂金攀升0.7%，报每盎司1,464美元。现货钯金升1.8%，报每盎司759.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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