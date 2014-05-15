金价下跌0.9% 受累于技术性卖盘和向好的美国经济数据

* 金价跌穿1,300美元的心理位

* 铂金和钯金在三日连涨后回落

* 南非警察誓言将镇压暴力活动

路透纽约/伦敦5月15日 -金价周四回落近1%，受累于价格跌穿1,300美元重要技术位后出现的技术性卖盘，而美国初请失业金人口和消费者物价数据直指美国经济正逐步增强，削弱了黄金的风险溢价。

铂金和钯金也在三日连涨后走低，因主要生产国南非的劳资紧张关系不断升级。

数据显示，上周美国初请失业金人口触及七年低位，4月消费者物价录得10个月来最大单月升幅。

“金价走低主要是受技术性因素驱动，因金价今日徘徊在1,300美元的重要心理支撑位附近，且投资者消化最新出炉的美国数据，”汇丰的金属分析师Howard Wen表示。

1808 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,293.0美元。

美国COMEX-6月期金收跌12.30美元，报每盎司1,293.60美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约10%。

现货银回落1.6%，报每盎司19.40美元。

铂金系金属也走低，因投资者在近期大涨后锁定获利。

现货铂金下跌0.8%，报每盎司1,463.25美元。现货钯金下跌1.6%，报每盎司811美元。

南非持续时间最长，造成损失最严重的罢工行动近几日演变为暴力活动，四名试图复工的铂金矿工被杀，但有更多的矿工不顾工会的命令试图复工。

南非警察部长NathiMthethwa周三誓言将镇压针对复工铂金矿工的暴力活动，并将在”数小时内“逮捕一些罢工者，他称这些人是这场恐吓活动幕后主使。

南非是全球最大的铂金生产国，全球第二大钯金生产国。（完）(编译 母红; 审校 李军)

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