金价重挫2%跌穿1400美元

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 黄金连续第五天下跌，为2011年1日来最长跌势
* 在新限制实施后，印度黄金买盘减少
* SPDR黄金持仓量周二维持在3,380万盎司不变
路透纽约/伦敦5月15日 - 金价周三重挫2%，跌穿每盎司1,400美元，至约一个月来最低，因股市升势创纪录及对经济的乐观情绪，令黄金的避险魅力下降。
黄金连续第五天下跌，为2011年1日来最长跌势，因标普500指数触及纪录新高及美股连涨第四天。
“只要人们继续将资金投入股市，就没有理由持有黄金。全球多个国家的经济正在改善，”纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Jonathan Jossen说。
印度央行限制寄售形式的黄金进口，以降低贸易逆差的消息使印度强劲的实货需求骤降，这也打压金价。
现货金一度下跌2.5%，报每盎司1,390.24美元，此为4月19日以来最低。在1809 GMT，现货金跌2%，报1,396.94美元。
分析师预期，金价跌穿重要心理关口1,400美元可能触发进一步强劲抛售，且可能再次下探在4月16日触及的两年低位1,321.35美元。
周三黄金连续第五日下跌，是2011年1月来最长跌势。在过去12年连续攀升后，黄金价格年初迄今已累计大跌约15%。
COMEX-美国6月期金收跌28.30美元，报每盎司1,396.20美元。汤森路透初步数据显示，成交量在收盘时可能接近30日均值。
美元上涨及油价盘初大跌也令金价受压。
全球最大的黄金上市支持交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周二的黄金持仓量维持在3,380万盎司不变，但和此前触及的2009年3月来最低水平距离不远。ETF的黄金持仓量反映投资人对金市的信心。
**印度限制黄金进口**
印度人暂停买入黄金，因印度央行限制黄金进口，此前该国4月进口急升，令4月贸易逆差扩大至178亿美元，较3月急升逾72%。
印度4月黄金和白银进口同比飙升138%，因印度消费者利用金价下跌的机会买入，增加了经常账余额的压力，并限制了印度放宽货币政策的空间。
“印度尽力透过征税限制黄金买入，印度目前的黄金需求不如之前金价跌至同一水平时强劲，”Marex Spectron的贵金属部主管David Govett说。
现货银跌2.7%，报每盎司22.72美元。现货铂金下滑0.5%，报每盎司1,489.24美元。现货钯金跌0.1%，报每盎司725.72美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1396.20 -28.30 -2.0 1389.00 1429.40 204,045
COMEX白银期货 22.658 -0.721 -3.1 22.445 23.450 53,408
COMEX铂金期货 1490.70 -11.20 -0.7 1468.70 1507.00 13,506
COMEX钯金期货 729.05 1.90 0.3 717.55 731.95 5,040
现货金 1396.94 -28.45 -2.0 1391.08 1430.24
现货银 22.720 -0.640 -2.7 22.530 23.480
现货铂金 1489.24 -7.26 -0.5 1475.50 1504.00
现货钯金 725.72 -0.78 -0.1 719.75 729.22(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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