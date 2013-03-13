金价下跌 因对美国经济改善感到乐观

* 美国2月零售销售以五个月来最快速度增长

* 金价连续第二天未能升穿每盎司1,600美元

路透纽约3月13日 - 金价周三下跌，因强劲的美国零售销售报告提振对美国经济的乐观情绪，且此前金价连续第二次未能升穿1,600美元引发投资人降低黄金头寸。

金价上涨至距离1,600美元不足1美元水准，因指望欧洲央行将扩大宽松货币政策，此前欧元区数据显示1月工业生产意外萎缩。

金价连续第二天未能升穿每盎司1,600美元后，转为下跌。美元指数.DXY升至七个月高位及美股上涨也削弱黄金的避险魅力。

“金价未能升穿1,600美元显示成为买家的基金经理对黄金谨慎乐观，”PVM Futures商品经纪Perez-Santalla说

1926 GMT时，现货金跌0.19%，报每盎司1,589.10美元，稍早触及1,599.10美元的两周高位。

美国4月期金跌3.30美元，结算价报每盎司1,588.40美元。

周三稍晚，华尔街日报援引消息人士表示，美国衍生产品监管机构开始内部讨论是否调查伦敦黄金及白银定盘价可能受到操控。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量连续第四天减少，在3月12日降至1,236.307吨，为2011年10月来最低。

下一个主要经济数据将是周五公布的美国消费者通胀数据。

现货白银跌0.72%，报每盎司28.89美元。

现货铂金下跌0.49%,报每盎司1,587.21美元。现货钯金下滑0.3%，报每盎司768.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1588.40 -3.30 -0.2 1584.40 1598.80 134,392

COMEX白银期货 28.958 -0.213 -0.7 28.835 29.280 31,924

COMEX铂金期货 1593.10 -1.90 -0.1 1586.50 1602.00 7,867

COMEX钯金期货 771.25 -4.25 -0.5 766.15 776.65 2,618

现货金 1588.06 -4.03 -0.3 1586.23 1599.10

现货银 28.880 -0.220 -0.8 28.880 29.270

现货铂金 1585.75 -9.25 -0.6 1589.00 1597.49

现货钯金 768.22 -2.28 -0.3 769.02 773.75(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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