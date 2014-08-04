金价下跌 受累于美股上涨和葡萄牙银行救助计划

路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周一下跌，因葡萄牙和欧盟就救助该国最大上市银行的计划达成一致，且美股标普500指数上涨反映全球经济基调改善，降低对黄金的避险买需。

黄金在过去六个交易日中有五日下跌，此前美国公布一连串令人鼓舞的经济数据，包括上周公布第二季经济增长强劲，促使投资者卖出黄金。

“如未来几个月公布的经济数据良好，很可能令升息的议题再次被提到美联储的议事日程上，这应该会降低黄金和白银的相对吸引力，且阻止价格大涨，”德国商业银行商品研究部主管Eugen

Weinberg说。

1810 GMT，现货金XAU=下滑0.4%，报每盎司1,288.26美元。

周一，标普500指数上升，因投资者对葡萄牙避免该国主要银行之一圣灵银行倒闭的消息表示欢迎。

在实货市场方面，夏季季节性清淡期，买需依然迟滞，许多消费者预期金价将进一步下降。

中国黄金价格较全球指标黄金升水持稳在每盎司约3美元，今年稍早升水超过20美元。亚洲其他地区的升水在过去几周基本持稳。

现货银XAG=下滑0.4%，报每盎司20.19美元，现货铂金XPT=涨0.3%，报每盎司1,458.75美元，现货钯金XPD=跌1.1%，报每盎司852.22美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。