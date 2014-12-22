黄金与白银因油价回落而下跌 并触发停损卖单

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦/纽约12月22日 - 金价周一下跌将近2%，白银下跌3%，在假期前的清淡市况中引发自动卖盘，因油价回落向每桶55美元。
1924 GMT，现货金XAU=下跌1.8%至每盎司1,174.21美元。黄金在上周受到美元强劲以及美国升息预期心理的影响，金价下跌约2%。
2月美国期金GCcv1结算下跌1.4%，报每盎司1,179.80美元。交易员说，1月期权最大笔未平仓合约报在1,200美元，到期日为周二。
这位交易员说，现货金在1,192美元附近触发停损卖单。
白银XAG=下跌2.5%至每盎司15.63美元，盘中一度跌逾3%至15.49美元。
沙特阿拉伯周日表示，即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产，沙特也不会为了提振油市而这么做。[nL3S0U50JW]油价因而重回跌势。
全球股市小幅攀高。
美国成屋销售年率在之前两个月强劲增长后，在11月降至六个月来最低位，突显楼市复苏速度尚未稳定。
预估本周黄金价格仍是在狭幅区间波动，今年年线料将下滑2%。
金价在盘初获得一些来自最大黄金消费国中国的支撑，当地金价较全球指标每盎司升水约3美元，但稍后在盘中即缩减至约1美元。
其他贵金属方面，铂金XPT=下跌1.4%，报每盎司1,177.25美元。钯金XPD=上涨0.7%，报每盎司807.60美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 李军)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。