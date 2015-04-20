金价失守1200美元 关注希腊进展和中国降准

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价周一失守1,200美元关口，因股市上涨和美元回稳，而交易商审视中国降低存准的举措，以及希腊可能违约的风险。
1505 GMT，现货金下挫0.8%，报1,194.68美元。
美国6月期金收低9.40美元，报每盎司1,193.70美元。
美股上涨，受摩根士丹利(MS.N)公布自金融危机后首次录得季度盈利的消息提振。股市升势凌厉，吸引投资者入市，限制了他们对黄金的买兴。
“基金会将资金配置到有表现的市场上，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说。“股市三位数上升，基金不会将资金配置在黄金市场。”
Gero说，股市上涨可能带动美元上升，从而压低金价。
美元兑一篮子主要货币周一攀升0.5%，上周录得约2%的跌幅，因美国经济数据不及预期。
美联储本月稍晚将举行政策会议，市场关注美联储升息的进一步线索。
中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。
现货银大跌1.7%，报每盎司15.94美元，现货铂金下挫1.8%，报每盎司1,143.12美元。现货钯金急跌1.3%，报每盎司770.00美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。