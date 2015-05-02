金价一度下跌超过1%至六周低位

路透纽约/伦敦5月1日 - 金价周五一度跌至六周低位，因美元受美国经济数据提振走强，而对美国利率在较长期时间内将攀升的预期损及投资者人气。

技术因素让今日的跌势雪上加霜，在金价跌穿4月触及的低位1,175美元后，下行动能积聚。

欧洲主要市场、中国和新加坡市场今日因劳动节假期休市，伦敦市场将在下周一休市。

1840 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,174.11美元，盘中下跌1.2%，至3月20日以来最低1,170.20美元，本周可能下跌0.4%，连跌第四周。

美国6月期金收跌0.7%，报每盎司1,174.50美元。

金价本周稍早触及4月初以来最高1,215美元，但未能收在该水平之上，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三暗示，认为近期经济放缓只是暂时的，并不排除年内升息的可能性。

“联储声明继续发酵－美国经济复苏并非一帆风顺，但毫无疑问，市场认为利率终将上升，因此，金价走势挣扎，”加拿大丰业银行贵金属部主管Simon Weeks称。

“由于多数市场休市，交投清淡，金价走势被放大。”

美元上扬0.7%也拖累金价表现。

分析师称，从技术面来看，周线收在1,180美元支撑位之下可能拖累金价进一步走低。

现货金跌0.4%，报每盎司16.06美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司1,123.50美元。现货钯金跌0.5%，报每盎司770.72美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。