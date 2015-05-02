金价一度下跌超过1%至六周低位

Apollo与黑石是加拿大Home Capital潜在买家--消息人士
路透多伦多/纽约5月2日 - 知情人士告诉路透，Apollo Global Management LLC 、黑石集团及Centerbridge Partners LP等收购公司均为加拿大最大另类抵押贷款机构Home Capital Group的潜在买家。
路透纽约/伦敦5月1日 - 金价周五一度跌至六周低位，因美元受美国经济数据提振走强，而对美国利率在较长期时间内将攀升的预期损及投资者人气。
技术因素让今日的跌势雪上加霜，在金价跌穿4月触及的低位1,175美元后，下行动能积聚。
欧洲主要市场、中国和新加坡市场今日因劳动节假期休市，伦敦市场将在下周一休市。
1840 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,174.11美元，盘中下跌1.2%，至3月20日以来最低1,170.20美元，本周可能下跌0.4%，连跌第四周。
美国6月期金收跌0.7%，报每盎司1,174.50美元。
金价本周稍早触及4月初以来最高1,215美元，但未能收在该水平之上，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三暗示，认为近期经济放缓只是暂时的，并不排除年内升息的可能性。
“联储声明继续发酵－美国经济复苏并非一帆风顺，但毫无疑问，市场认为利率终将上升，因此，金价走势挣扎，”加拿大丰业银行贵金属部主管Simon Weeks称。
“由于多数市场休市，交投清淡，金价走势被放大。”
美元上扬0.7%也拖累金价表现。
分析师称，从技术面来看，周线收在1,180美元支撑位之下可能拖累金价进一步走低。
现货金跌0.4%，报每盎司16.06美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司1,123.50美元。现货钯金跌0.5%，报每盎司770.72美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透多伦多/纽约5月2日 - 知情人士告诉路透，Apollo Global Management LLC 、黑石集团及Centerbridge Partners LP等收购公司均为加拿大最大另类抵押贷款机构Home Capital Group的潜在买家。
路透柏林5月2日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，部分地区的超宽松货币政策正在提升再次发生全球金融危机的风险，他敦促及时采取退出超宽松政策的策略。
路透伦敦5月2日 - BP财务长周二表示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议若延长至2017年下半年，将可协助全球原油库存到年底时回到五年均值水准，并支持油价在约每桶55美元。