版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 23日 星期四 07:24 BJT

金价跌幅为六周最大 因美国楼市数据强劲提振美国升息预期

路透纽约/伦敦4月22日 - 金价周三挫跌至逾一周最低水平，录得逾六周来最大单日跌幅，因3月美国成屋销售强劲，刺激对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在6月升息的预期。

1847 GMT，现货金大跌1.3%，报1,186.63美元，此前跌至4月14日来最低1,185.33美元。

这是黄金自3月6日来最大的单日跌幅。

美国6月期金收低16.20美元，报每盎司1,186.90美元。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国3月成屋销售触及18个月来最高水平，表明经济正积累动能。在报告公布后，金价扩大跌幅。

该报告巩固市场对美联储可能提早而不是推迟升息的预期，汇丰的贵金属分析师Howard Wen说。

在强劲的美国成屋销售数据公布后，美元兑一篮子主要货币扭转稍早跌势。

投资者关注希腊情势发展，希腊将很快耗尽现金。

现货银急跌1.3%，报每盎司15.77美元，现货铂金劲跌1.9%，报每盎司1,125.25美元。现货钯金挫跌1.8%，报每盎司755美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐