金价跌幅为六周最大 因美国楼市数据强劲提振美国升息预期

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦4月22日 - 金价周三挫跌至逾一周最低水平，录得逾六周来最大单日跌幅，因3月美国成屋销售强劲，刺激对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在6月升息的预期。
1847 GMT，现货金大跌1.3%，报1,186.63美元，此前跌至4月14日来最低1,185.33美元。
这是黄金自3月6日来最大的单日跌幅。
美国6月期金收低16.20美元，报每盎司1,186.90美元。
全美不动产协会(NAR)周三公布，美国3月成屋销售触及18个月来最高水平，表明经济正积累动能。在报告公布后，金价扩大跌幅。
该报告巩固市场对美联储可能提早而不是推迟升息的预期，汇丰的贵金属分析师Howard Wen说。
在强劲的美国成屋销售数据公布后，美元兑一篮子主要货币扭转稍早跌势。
投资者关注希腊情势发展，希腊将很快耗尽现金。
现货银急跌1.3%，报每盎司15.77美元，现货铂金劲跌1.9%，报每盎司1,125.25美元。现货钯金挫跌1.8%，报每盎司755美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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