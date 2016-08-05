英国央行降息提振金价转跌为升 但美元走强限制升幅

路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周四转跌为升，受助于英国央行2009年来首次降息，但美元受周三公布的强劲美国民间数据提振走强，令金价涨幅受限。

英国央行除了降息至纪录低点0.25%外，还表示将购买600亿英镑公债，以缓解英国公投退欧对经济产生的冲击。

1900 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,361.14美元，脱离稍早触及的低位1,348.50美元。美国12月期金收涨0.2%，报每盎司1,367.40美元。

黄金对降息十分敏感，降息导致持有无息黄金的机会成本降低。

“对美国、日本、欧元区和英国货币政策前景的预期调整是今年迄今金价上扬的主要推动因素，我们预计这一势头还将持续，”Capital Economics的分析师Simona Gambarini表示。

英国进一步放宽货币政策扶助推动欧洲股市上扬0.6%，美元兑一篮子主要货币上扬0.2%，受助于周三公布的强于预期的美国民间就业数据。

“ADP报告为周五出炉的非农就业报告带来了一些希望，”荷银的分析师Georgette Boele说，“现在，我们只能静待明日数据的表现。”

ADP数据引发市场臆测，周五公布的美国非农就业报告可能足够强劲，能重燃美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍后升息的预期。

“任何风险意愿回归的迹象都对金价上行构成风险，”RBC Capital Markets在一份报告中称。

其它贵金属方面，现货银上扬0.1%，报每盎司20.39美元。现货铂金升0.1%，报每盎司1,160美元。现货钯金跌0.7%，报每盎司704.15美元。

Capital Economics在一份报告中称，英国公投退欧，导致汽车行业对铂金系金属的需求下降，“因在不确定性消退前，对汽车等大件商品的购买可能被推迟。”(完)