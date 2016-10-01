黄金下跌 因对德意志银行的担忧缓解

路透纽约9月30日 - 黄金周五下跌，盘中交投震荡，因对德意志银行的担忧缓解，令之前被抛售的大型银行股反弹，避险需求下降。

1848 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,316.32美元。

美国12月期金收升0.7%，报每盎司1,317.10美元。

法国新闻社报导，德意志银行接近以54亿美元与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解，和解费远低于之前司法部提议的140亿美元，令投资者对德银的担忧有所缓和。

盘初避险需求支持黄金，稍后，市场焦点转向美国经济数据。

美国商务部公布，8月消费者支出在七个月来首次下跌，但通胀显示加速的迹象，这些喜忧参半的经济信号，可能促使美联储对升息保持谨慎态度。

接受路透访问的分析师原本预计消费者支出增长0.1%。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，他正在检视经济数据，但尚未发现经济过热的迹象。他说美联储将保持耐心，不希望陡然升息。

美元指数日内基本持稳，盘中走势震荡。

黄金本月上涨近1%，第三季小幅下跌。

现货银升0.26%，报每盎司19.14美元。现货铂金跌0.23%，报每盎司1,024.3美元。现货钯金涨1.26%，至每盎司721美元，本季攀升21%，为2010年底以来最大季度升幅。(完)