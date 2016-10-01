黄金下跌 因对德意志银行的担忧缓解

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约9月30日 - 黄金周五下跌，盘中交投震荡，因对德意志银行的担忧缓解，令之前被抛售的大型银行股反弹，避险需求下降。
1848 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,316.32美元。
美国12月期金收升0.7%，报每盎司1,317.10美元。
法国新闻社报导，德意志银行接近以54亿美元与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解，和解费远低于之前司法部提议的140亿美元，令投资者对德银的担忧有所缓和。
盘初避险需求支持黄金，稍后，市场焦点转向美国经济数据。
美国商务部公布，8月消费者支出在七个月来首次下跌，但通胀显示加速的迹象，这些喜忧参半的经济信号，可能促使美联储对升息保持谨慎态度。
接受路透访问的分析师原本预计消费者支出增长0.1%。
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，他正在检视经济数据，但尚未发现经济过热的迹象。他说美联储将保持耐心，不希望陡然升息。
美元指数日内基本持稳，盘中走势震荡。
黄金本月上涨近1%，第三季小幅下跌。
现货银升0.26%，报每盎司19.14美元。现货铂金跌0.23%，报每盎司1,024.3美元。现货钯金涨1.26%，至每盎司721美元，本季攀升21%，为2010年底以来最大季度升幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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