金价触及6月来最低水准后基本持平 因美元缩减升幅

路透纽约/伦敦10月5日 - 黄金周三基本持平，因美元缩减涨幅。黄金稍早延续上日急跌的势态降至逾三个月低位，并跌穿远低于1,300美元大关的技术位。

现货银和现货铂金也延续跌势，触及6月底来最低水准。

1813 GMT，现货金小幅下跌0.05%，报每盎司1,267.12美元，此前跌至6月24日来最低1,261.59美元，当日市场对英国意外退欧公投作反应。周二黄金下跌3.3%，为三年来最大的单日跌幅。

美国12月期金收低0.1%，报每盎司1,268.60美元。

交易表示，黄金跌穿200日移动均线切入位1,248美元，可能引发另一轮抛售，令黄金跌向费波纳奇回档技术位1,248美元。

“美元上涨，黄金跌穿重要的技术水准，投机性头寸过多，中国和印度实货需求疲弱均(导致黄金近期走弱)”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

“我们可能看到更多投机者出脱仓位，将令黄金进入下跌螺旋，很大的奉献是这可能外溢至实货市场。”

交易商静待周五公布的美国9月非农就业报告。

现货银小跌0.01%，报每盎司17.78美元，此前跌至6月24日来最低17.51美元。

“我们看到投资者逢低买入黄金和白银，特别是白银，因一些投资者认为，白银价格未来增长两倍的可能性更大，”Investment Services副总裁Walter Pehowich说。

现货铂金下跌0.8%，报每盎司974.15美元，盘中触及6月28日来最低966.10美元。现货钯金急跌3%，报每盎司676.30美元。(完)