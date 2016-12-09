黄金下滑 因欧洲央行公布政策决定后美元上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦12月8日 - 黄金周四下跌，此前美元上涨，因欧洲央行将购债计划延长至明年12月，但下调月度购债规模。
黄金下跌，因市场聚焦在欧洲央行将量化宽松计划延长至明年底，较市场预期的延期六个月还要长。
美元指数上涨1%，使美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
1931 GMT，现货金跌0.3%，至每盎司1,170.40美元。美国12月期金收低0.4%，报每盎司1,172.40美元。
欧元兑美元全数回吐在欧洲央行公布政策决定后所录得的涨幅，下跌约1.4%。
对下周美联储政策会议将加息的预期增强，也重压黄金。
CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示，交易商预计下周二到周三举行的美联储政策会议加息的机率达到97%。
“美联储政策会议临近，几乎可肯定美联储将升息。我认为这已基本在金价中反映出来。市场仍可能对会议作一些反应，金价可能再次返回近期低位1,157美元，”GoldSilver Central董事总经理Brian Lan说。
周三SPDR Gold黄金持仓量较上日减少0.72%，至863.67吨，自11月下降逾8%。
现货银下跌0.8%，至每盎司16.96美元，昨日上涨逾2%。
现货铂金涨0.2%，至938.25美元。现货钯金升0.7%，至737.75美元，此前触及11月18日来最低713.97美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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