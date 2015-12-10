全球金价下跌 因美元反弹且预计美国下周升息

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透纽约/伦敦12月10日 - 金价周四小幅下跌，且很可能将进一步走低，因美元反弹和市场广泛预期下周美国将会升息。
市场预料，美联储将在12月15-16日下次政策会议上进行近十年来首次升息。利率上升会削弱黄金的需求，今年迄今金价已下跌9%，势将连续第三年下跌。
1944 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,071.96美元。
美国2月期金收低0.4%，报每盎司1,072.50美元。
金价交投在上日交投区间的低端，成交量低，投资者静待下周美联储会议。
“保持观望和提防的态度是谨慎的做法，”Silver-Investor.com创始人David Morgan说。
美元兑一篮子主要货币上涨0.6%，且油价跌至近七年低位，增加金价的压力。
在实货市场，印度黄金溢价本周下跌，但中国买兴仍然旺盛。
现货银跌0.3%，报每盎司14.10美元。
现货铂金小跌0.1%，报每盎司855.95美元，上周触及七年低位。现货钯金大跌1.5%，报每盎司539.73美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。