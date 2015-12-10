全球金价下跌 因美元反弹且预计美国下周升息

路透纽约/伦敦12月10日 - 金价周四小幅下跌，且很可能将进一步走低，因美元反弹和市场广泛预期下周美国将会升息。

市场预料，美联储将在12月15-16日下次政策会议上进行近十年来首次升息。利率上升会削弱黄金的需求，今年迄今金价已下跌9%，势将连续第三年下跌。

1944 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,071.96美元。

美国2月期金收低0.4%，报每盎司1,072.50美元。

金价交投在上日交投区间的低端，成交量低，投资者静待下周美联储会议。

“保持观望和提防的态度是谨慎的做法，”Silver-Investor.com创始人David Morgan说。

美元兑一篮子主要货币上涨0.6%，且油价跌至近七年低位，增加金价的压力。

在实货市场，印度黄金溢价本周下跌，但中国买兴仍然旺盛。

现货银跌0.3%，报每盎司14.10美元。

现货铂金小跌0.1%，报每盎司855.95美元，上周触及七年低位。现货钯金大跌1.5%，报每盎司539.73美元。(完)