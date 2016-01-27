金价升至12周高位 因美联储称关注全球经济

路透纽约/伦敦1月27日 - 金价周三由跌转升，并触及12周高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如预期维持利率不变，称正“密切关注”全球经济和金融发展情势，但维持其对美国经济的乐观看法。

美联储去除了之前声明中提及的经济前景风险均衡的措辞，而是指出，正在评估全球经济和金融市场对美国经济前景的影响。

“金价升至这波上涨行情中的最高位，因美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明去除了 '经济前景风险均衡' 的措辞和承认市场状况，是一份例行公事的鸽派政策声明，” BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门主管Tai Wong说。

“这份声明是在邀请金市多头进一步推高金价，直至下一个主要障碍，就是2月就业报告出炉。”

1955 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,126.70美元，此为11月3日来最高，在美联储政策声明公布前，现货金下跌0.5%。

美国2月期金在美联储政策声明公布前收市，收低0.4%，报每盎司1,115.80美元。

美股下跌，美元兑一篮子主要货币扩大跌幅。

美元走弱使黄金对持有美元以外货币的投资者来说更便宜。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周二的黄金持仓量为2,152万盎司，为11月5日来最高。这反映投资者对黄金的信心增强。

现货银上涨0.3%，至每盎司14.54美元。现货铂金涨0.3%，报877.24美元。现货钯金升1.5%，至499.55美元。(完)