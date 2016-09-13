金价抹去跌幅 因美国9月升息预期减弱

路透纽约/伦敦9月12日 - 金价周一基本持稳，从盘中低位反弹，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的鸽派讲话降低市场对联储本月加息的预期，且美元下跌。

美国利率期货价格上涨，反映美联储下周加息的隐含机率下降，此前美联储理事布雷纳德称美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。

周一明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，低通胀意味着美联储没有大幅加息的压力。而美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，当前的经济状况足以促使美联储在下周会议上“认真讨论”是否升息。

美联储将在下周举行为期两天的政策会议。

1912 GMT，现货金上涨0.05%，至每盎司1,328.32 美元，美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,325.60美元。

美股上涨，此前美联储官员警告称，美联储在加息上必须谨慎行事。和欧股下跌形成鲜明对照。

“很显然，布雷纳德的讲话基调偏鸽派，带动黄金从最低位反弹，”LOGIC Advisors始创人之一Bill O'Neill说。

周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至9月6日该周，对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金合约的净多头头寸升至九周高位。

现货银上涨0.5%，至19.13美元，此前触及9月1日来最低18.69美元。

铂金下跌0.7%，至1,050.10美元，此前降至7月1日来最低1,033.45美元。钯金下跌1.7%，至663.22美元，之前触及7月20日来最低650.15美元。(完)