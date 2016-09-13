金价抹去跌幅 因美国9月升息预期减弱

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦9月12日 - 金价周一基本持稳，从盘中低位反弹，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的鸽派讲话降低市场对联储本月加息的预期，且美元下跌。
美国利率期货价格上涨，反映美联储下周加息的隐含机率下降，此前美联储理事布雷纳德称美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。
周一明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，低通胀意味着美联储没有大幅加息的压力。而美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，当前的经济状况足以促使美联储在下周会议上“认真讨论”是否升息。
美联储将在下周举行为期两天的政策会议。
1912 GMT，现货金上涨0.05%，至每盎司1,328.32 美元，美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,325.60美元。
美股上涨，此前美联储官员警告称，美联储在加息上必须谨慎行事。和欧股下跌形成鲜明对照。
“很显然，布雷纳德的讲话基调偏鸽派，带动黄金从最低位反弹，”LOGIC Advisors始创人之一Bill O'Neill说。
周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至9月6日该周，对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金合约的净多头头寸升至九周高位。
现货银上涨0.5%，至19.13美元，此前触及9月1日来最低18.69美元。
铂金下跌0.7%，至1,050.10美元，此前降至7月1日来最低1,033.45美元。钯金下跌1.7%，至663.22美元，之前触及7月20日来最低650.15美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。