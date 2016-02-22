金价下挫2% 因美元和股市上涨

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周一下滑多达2%，因美元上涨和投资者的风险意愿增强，但金价仍留守在每盎司1,200美元以上，此前涨势令金价本月升至一年高位。
对金融市场不稳的担忧和重新消化对美国加息的预期，扶助黄金在今年迄今录得15%的升幅，表现好于多数资产。
在1858 GMT，现货金下挫1.6%，至每盎司1,208.60美元，盘中跌至1,201.63美元低位。
美国4月期金收低1.7%，报每盎司1,210.10美元。
“金价下滑，和股市今日上涨带动对金市一些获利了结有关，”SicaWealth Management总裁和首席投资长Jeffrey Sica说。
美元兑一篮子主要货币上涨约1%，受助于美国周五公布强劲的数据，且欧洲股市升至数月高位。油价猛涨7%。
投资者人气仍然是大致看淡黄金，这从黄金基金持仓量减少反映出来。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR周五的黄金持仓量减幅为2011年8月来最大。
现货银下跌1.2%，报每盎司15.15美元。现货铂金挫跌1.5%，报925.67美元，现货钯金下滑0.4%，报497.80美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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