金价下挫2% 因美元和股市上涨

路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周一下滑多达2%，因美元上涨和投资者的风险意愿增强，但金价仍留守在每盎司1,200美元以上，此前涨势令金价本月升至一年高位。

对金融市场不稳的担忧和重新消化对美国加息的预期，扶助黄金在今年迄今录得15%的升幅，表现好于多数资产。

在1858 GMT，现货金下挫1.6%，至每盎司1,208.60美元，盘中跌至1,201.63美元低位。

美国4月期金收低1.7%，报每盎司1,210.10美元。

“金价下滑，和股市今日上涨带动对金市一些获利了结有关，”SicaWealth Management总裁和首席投资长Jeffrey Sica说。

美元兑一篮子主要货币上涨约1%，受助于美国周五公布强劲的数据，且欧洲股市升至数月高位。油价猛涨7%。

投资者人气仍然是大致看淡黄金，这从黄金基金持仓量减少反映出来。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR周五的黄金持仓量减幅为2011年8月来最大。

现货银下跌1.2%，报每盎司15.15美元。现货铂金挫跌1.5%，报925.67美元，现货钯金下滑0.4%，报497.80美元。(完)