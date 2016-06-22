金价跌至两周低位 因英国退欧忧虑减弱

路透纽约/伦敦6月22日 - 金价周三跌至两周低位，周二录得四周来最大单日跌幅，因预期英国公投将决定留在欧盟，令风险厌恶情绪下降，且为股市带来支撑。

黄金周二下跌近2%，此前两份民调显示英国民众周四将很可能选择留在欧盟。对英国可能退出欧盟的担忧推动黄金在上周触及近两年高位。

“看来黄金已完全消化英国公投，预计公投结果是 '不' 退出欧盟。看来这是黄金(下跌)的推动因素，”Logic Advisors创始人之一Bill O'Neill说。

“我认为，如果公投结果是 '不' 退出欧盟，黄金不会进一步大幅下跌。如果公投结果是 '退出' 欧盟，黄金将大幅攀升。”

现货金触及两周低位1,261.01美元，在1835 GMT，下跌0.1%，至每盎司1,266.60美元，较周二稍晚无甚变动。美国8月期金收跌0.2%，报1,270美元。

“商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚公布，黄金净多头头寸升至纪录高位，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

“我们现在看到，有关明日英国退欧公投的民调支持率转变，投机者结清多头头寸，以限制损失，”他说，“这令黄金目前承压，市场仍然排除英国退欧的可能性。”

股市和英镑上涨，因投资者对周四公投中英国民众将投票留在欧盟更为乐观。

投资者也关注美国升息路径。美联储主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。

SPDR Gold shares黄金持仓量周二上升0.39%，至912.33吨，为2013年9月来最高。

现货银下跌0.03%，至17.26美元。现货铂金升0.03%，至976美元。现货钯金涨1.5%，至558.75美元。(完)