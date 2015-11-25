金价下跌 因美元受强劲数据推动反弹

路透纽约/伦敦11月25日 - 金价周三下跌，略高于近六年最低位，因美元反弹，此前发布的美国经济数据强劲，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)下个月升息的预期。

美国10月制造业产出增幅高于经济学家预期，一项评估美国企业投资计划的指标急升。

“订单数量意外增长，这重压市场，”U.S. Bank Wealth management高级投资策略师Rob Haworth称。

1941 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,070.46美元，距离上周触及的近六年低位1,064.95美元不远。周二金价因土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机的消息而上涨1%。

美国12月期金收跌0.4%，报每盎司1,070美元。美元在周二下跌后反弹，最多升0.7%，这使得黄金对于其他货币持有者更贵。

交易商称，交易交投相对清淡，因周四为美国感恩节。

“土俄事件的影响有限，黄金重拾跌势，主要由于美元走强和美国升息预期，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

现货铂金由跌转升，一度劲扬4.3%，至每盎司560美元，此前逼近上周触及的三个月低位。

现货钯金一度跌至七年低位的827.75美元，后反弹，上扬0.8%，报每盎司846.35美元。现货银下跌0.4%，报每盎司14.14美元。周一曾触及13.86美元的六年低位。(完)